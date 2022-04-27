Эндрю Гарфилд устал и берёт перерыв от съёмок в кино
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27 апреля на сайте издания Variety вышло видеоинтервью с Эндрю Гарфилдом. Во время беседы с журналистом актёр признался, что планирует взять паузу и немного отдохнуть от работы.
По словам актёра, ему нужно время, чтобы разобраться в себе и понять, куда двигаться дальше. Да и Гарфилд уже просто хочет побыть «обычным человеком».
Я собираюсь немного отдохнуть. Мне нужно перенастроиться и понять, что я хочу делать дальше. Мне нужно немного побыть обычным человеком.
Последнее крупное появление Гарфилда произошло в «Человеке-пауке: Нет пути домой». В ленте актёр повторил роль своего Человека-паука из вселенной Марка Уэбба. Уже завтра на Hulu выйдет шоу «Под знаменем небес», в котором актёр сыграл детектива.
Как долго продлится пауза, Эндрю Гарфилд не сообщил.
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