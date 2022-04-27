Расширенная версия The Stanley Parable вышла на ПК и консолях

27 апреля разработчики из студии Crows Crows Crows сообщили о релизе The Stanley Parable: Ultra Deluxe на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В честь выхода авторы выпустили трейлер.
В нём главный герой Стэнли приходит на презентацию The Stanley Parable: Ultra Deluxe. В ролике диктор рассказывает об особенностях расширенного издания оригинального проекта и показывает герою презентацию.
The Stanley Parable: Ultra Deluxe — игра от первого лица, выступающая расширенной версией The Stanley Parable, выпущенной в 2011 году. Суть проста — игроку нужно слушать диктора и следовать его указаниям. Для более интересного и запутанного игрового процесса можно игнорировать диктора и идти против его слов.
В версии Ultra Deluxe геймеров ждут новые концовки, уровни и ещё больше загадок. Также авторы поработали над графикой. Разработчики сделали игру более современной и более комфортной в плане управления.
Мы добавили в игру вспомогательные функции, такие как локализация текста в игре, настройки для дальтоников и предупреждения о сценах, которые могут быть неприятны некоторым игрокам.
Скриншоты
The Stanley Parable: Ultra Deluxe можно купить в Steam со скидкой в 33%, если у вас в библиотеке есть оригинальный проект. Эта акция будет действовать до 11 мая.
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