Эндрю Робертсон возглавил 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус с 87 баллами.

Лучшие карточки 32-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Эндрю Робертсон — 90

Габриэл Жезус — 87

Кевин Трапп — 87

Икер Муньяин — 86

Амари Траоре — 86

Ник Поуп — 85

Кевин Фолланд — 85

Луис Муриэль — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 4 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел десятый патч. Разработчики наконец исправили баг, из-за которого защитники в некоторых случаях замедлялись, догоняя пас верхом вразрез.

Новость по теме Для FIFA 22 вышел 10-й патч. Он исправил баг с замедлением защитников

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