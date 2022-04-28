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Эндрю Робертсон возглавил 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Эндрю Робертсон возглавил 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус с 87 баллами.

Лучшие карточки 32-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Эндрю Робертсон — 90
  • Габриэл Жезус — 87
  • Кевин Трапп — 87
  • Икер Муньяин — 86
  • Амари Траоре — 86
  • Ник Поуп — 85
  • Кевин Фолланд — 85
  • Луис Муриэль — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 4 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел десятый патч. Разработчики наконец исправили баг, из-за которого защитники в некоторых случаях замедлялись, догоняя пас верхом вразрез.

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