Эндрю Робертсон возглавил 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 32-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон с рейтингом 90. Рядом с ним расположился нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус с 87 баллами.
Лучшие карточки 32-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Эндрю Робертсон — 90
- Габриэл Жезус — 87
- Кевин Трапп — 87
- Икер Муньяин — 86
- Амари Траоре — 86
- Ник Поуп — 85
- Кевин Фолланд — 85
- Луис Муриэль — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 4 мая. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее для FIFA 22 вышел десятый патч. Разработчики наконец исправили баг, из-за которого защитники в некоторых случаях замедлялись, догоняя пас верхом вразрез.
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