Владельцы кинотеатров о ситуации с кино в России: к концу лета спасать уже будет некого

27 апреля Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) опубликовала письмо, в котором рассказала о текущем состоянии кинопроката в РФ. Авторы заявили, что события февраля-марта «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».
Сборы в марте упали на 44% по сравнению с прошлым годом, а к середине апреля в РФ закрылись уже 36,4% кинозалов. Если в ближайшее время ничего не изменится, то падение выручки кинотеатров составит более 80% в течение мая и июня. Это может привести к тому, что в течение двух месяцев закроется минимум половина кинозалов.
В АВК заявили, что показ фильмов из Азии, Латинской и Южной Америки, а также повторный прокат российских и советских картин не вернули зрителей в кинотеатры. Эти меры не смогут компенсировать более 10% потерянной выручки отрасли. Авторы отметили, что «у российских продюсеров и кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объём фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно».
Представители АВК предупредили, что остановка работы кинотеатров приведёт к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли. Они призвали правительство утвердить меры поддержки в течение месяца, иначе «к концу лета спасать уже будет некого».
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