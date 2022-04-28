Фото: фанатка Джонни Деппа привела к зданию суда милых альпак

В Вирджинии продолжаются судебные заседания между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. К зданию суда ежедневно приходят поклонники актёра, некоторые из них очень хотят поддержать своего кумира. К таким относится и Андреа Диаз — недавно она начала приводить с собой милых альпак.
Девушка заявила, что животные смогут поднять настроение Джонни Деппа в такой сложный для него период. Она прекрасно понимает, что актёр может и не увидеть милых альпак — ведь он заходит и уходит со служебного входа — однако это её не останавливает. Она даже повесила на шею одной из альпак милую табличку с надписью «Справедливость для Джонни».
Ранее Джонни Депп заявил, что не вернётся к роли Капитана Джека Воробья даже за $ 300 млн. Судя по всему, Disney придётся перезапускать культовую франшизу «Пираты Карибского моря» с новым главным героем.
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