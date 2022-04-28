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Создатели Cyberpunk 2077 запустили финальный конкурс автомобилей

Создатели Cyberpunk 2077 запустили финальный конкурс автомобилей
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Авторы Cyberpunk 2077 сообщили о старте третьего и финального конкурса скриншотов, который на этот раз посвящён автомобилям из мира игры. Участники должны прислать как можно более стильное изображение машин.

По улицам Найт-Сити ездят самые разные автомобили и мотоциклы, и все они заслуживают внимания: принадлежащие вам и стоящие на обочине в ожидании самой увлекательной гонки в своей жизни; стремительные и неповоротливые; двухколёсные, четырёхколёсные и вовсе не имеющие колёс. Выходите на улицы и фотографируйте их — пока вас не задавили…

Как и в прошлые разы, победителей наградят мышью, клавиатурой, гарнитурой Alienware, артбуком и набором подарков в стиле Cyberpunk 2077.

Конкурс продлится до 4 мая. Присылать работы нужно на официальный сайт игры.

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