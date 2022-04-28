«Космические полёты реализованы ужасно»: бывший художник Bethesda рассказал о Starfield

На форуме ResetEra появилась запись пользователя Hevy008 — его аккаунт подтверждён как художник по персонажам. Он рассказал о своей работе над Starfield, а также раскритиковал космические полёты и игровой движок. Чуть позже его аккаунт оказался удалён, однако авторитетный журналист Джейсон Шрайер подтвердил личность бывшего разработчика из Bethesda.

В своём посте Hevy008 заявил, что ему очень понравилось работать в студии, а Тодда Говарда он считает невероятно харизматичным лидером команды.

Основной проблемой Starfield он называет игровой движок. По его словам, это просто «кусок дерьма».

Сама игра выглядит хорошо, стрелять интересно, а вот космические полёты в данный момент реализованы ужасно. С начала 2022 года проект тестируют каждую неделю, но многие элементы ещё не отполированы.

Hevy008 отмечает, что игра действительно может выйти в указанные ранее сроки, однако для этого придётся вырезать некоторый контент, посколько сейчас его «слишком много».

Летом проект войдёт в стадию беты — тогда и станет ясно, успеют ли разработчики закончить и отполировать игру до ноября.

Релиз Starfield состоится 11 ноября на ПК и Xbox Series. Проект с первого дня окажется в библиотеке Game Pass. Ранее композитор Инон Зур рассказал о работе над игрой.

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