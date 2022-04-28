Инсайдер: продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order пропустит PS4 и Xbox One
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Известный инсайдер Джефф Грабб поделился новыми подробностями сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. По его словам, игра станет эксклюзивом платформ текущего поколения консолей и ПК. То есть, она не выйдет на PS4 и Xbox One.
Узнать, правдива ли эта информация, мы сможем вместе с анонсом проекта. EA уже подтвердила разработку сиквела Fallen Order, а представить его должны либо в день «Звёздных войн» 4 мая, либо на мероприятии Star Wars Celebration c 26 по 29 мая. Сам Грабб склоняется ко второму варианту.
Ранее инсайдер говорил, что на консолях PS4 и Xbox One не выйдет и следующая Dragon Age. Её релиз состоится не раньше 2023 года.
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