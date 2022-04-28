Трое российских киберспортсменов попали в список Forbes

Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30». В список вошли те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

В этом году в лист вошли сразу трое киберспортсменов:

Илья m0NESY Осипов — игрок в CS:GO в составе G2 Esports

— игрок в CS:GO в составе G2 Esports Магомед Collapse Халилов — игрок в Dota 2 в составе Team Spirit, победитель The International 10

— игрок в Dota 2 в составе Team Spirit, победитель The International 10 Аяз nAts Ахметшин — игрок в Valorant в составе Gambit

Проголосовать за своего кандидата можно на официальном сайте. Имена 30 победителей опубликуют в июньском номере журнала Fobres.

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