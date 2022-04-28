После обновления смартфонов Huawei сервисы Google остаются

В 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей сотрудничество с американскими компаниями. Из-за этого компания лишилась возможности предустанавливать на свои смартфоны Google Play Market и другие сервисы, включая приложение YouTube.
Многие пользователи смартфонов Huawei задавались вопросом: останутся ли сервисы Google после обновления на новую версию оболочки EMUI 12? Наша проверка показала: да, останутся. В руках у «Чемпионата» оказался Huawei P30 — флагман 2019 года. Мы обновили его до последней версии EMUI 12 и протестировали все приложения Google. Всё работает исправно и без каких-либо проблем, программы продолжают получать обновления.
EMUI 12
Play Market на EMUI 12
YouTube на EMUI 12
Так что если сомневались, то смело обновляйтесь. Напомним, патч получат владельцы флагманов Huawei: P30, P40, Mate 20, Mate 30, Mate X и Nova 5T.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 апреля 2022
-
13:50
-
13:15
-
13:10
-
12:56
-
12:50
-
12:23
-
11:45
-
11:22
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:52
-
08:23
- 27 апреля 2022
-
21:39
-
21:17
-
20:32
-
19:50
-
18:56
-
18:43
-
18:30
-
18:06
-
17:57
-
17:47
-
17:46
-
17:10
-
16:42
-
15:56
-
15:48
-
15:21
-
14:53
-
14:46
-
14:25
-
13:49
-
13:44