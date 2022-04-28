После обновления смартфонов Huawei сервисы Google остаются

В 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей сотрудничество с американскими компаниями. Из-за этого компания лишилась возможности предустанавливать на свои смартфоны Google Play Market и другие сервисы, включая приложение YouTube.

Многие пользователи смартфонов Huawei задавались вопросом: останутся ли сервисы Google после обновления на новую версию оболочки EMUI 12? Наша проверка показала: да, останутся. В руках у «Чемпионата» оказался Huawei P30 — флагман 2019 года. Мы обновили его до последней версии EMUI 12 и протестировали все приложения Google. Всё работает исправно и без каких-либо проблем, программы продолжают получать обновления.

EMUI 12

Play Market на EMUI 12

YouTube на EMUI 12

Так что если сомневались, то смело обновляйтесь. Напомним, патч получат владельцы флагманов Huawei: P30, P40, Mate 20, Mate 30, Mate X и Nova 5T.

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