Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На смартфонах Huawei в России после обновления до EMUI 12 остались сервисы Google

После обновления смартфонов Huawei сервисы Google остаются
Комментарии

В 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей сотрудничество с американскими компаниями. Из-за этого компания лишилась возможности предустанавливать на свои смартфоны Google Play Market и другие сервисы, включая приложение YouTube.

Многие пользователи смартфонов Huawei задавались вопросом: останутся ли сервисы Google после обновления на новую версию оболочки EMUI 12? Наша проверка показала: да, останутся. В руках у «Чемпионата» оказался Huawei P30 — флагман 2019 года. Мы обновили его до последней версии EMUI 12 и протестировали все приложения Google. Всё работает исправно и без каких-либо проблем, программы продолжают получать обновления.

EMUI 12

EMUI 12

Play Market на EMUI 12

Play Market на EMUI 12

YouTube на EMUI 12

YouTube на EMUI 12

Так что если сомневались, то смело обновляйтесь. Напомним, патч получат владельцы флагманов Huawei: P30, P40, Mate 20, Mate 30, Mate X и Nova 5T.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022