Приквел «Дюны» снимет режиссёр «Чернобыля» от HBO

По информации издания Deadline, сериалу-приквелу «Дюны» Дени Вильнёва нашли режиссёра на первые две серии. Им станет Йохан Ренк, который ранее был постановщиком сериала «Чернобыль» от HBO.

Изначально снимать приквел должен был сам Вильнёв, но летом он будет занят съёмками сиквела «Дюны», поэтому было решено передать кресло режиссёра Ренку. Проект называется «Дюна: Сестринство». Он расскажет о женском ордене Бене Гессерит, основателями которого выступят сёстры дома Харконнен, а события развернутся за 10 тыс. лет до «Дюны».

Пока что неизвестна даже примерная дата выхода сериала «Дюна: Сестринство». Премьера состоится на HBO Max. Сиквел «Дюны» планируется выпустить в 2023-м.

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