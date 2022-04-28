В России утроились продажи видеоигр, диски стали более востребованными

Российские ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» предоставили данные о продажах игр в начале 2022 года и конкретно за март. Из-за ряда ограничений скакнул спрос на «коробочные» версии тайтлов, что неудивительно.
Согласно данным, динамика продаж игр увеличилась втрое, а продажи проектов на дисках выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Самой продаваемой игрой в «М.Видео» и «Эльдорадо» на PS4 и PS5 за квартал стала Horizon Forbidden West. Она сумела обогнать даже Elden Ring. Также одну из лидирующих позиций заняла FIFA 22.
Самые продаваемые игры в «М.Видео» и «Эльдорадо» за начало 2022 года
Для PS5
- Horizon Forbidden West
- Elden Ring
- Mortal Kombat 11: Ultimate
- «Человек-Паук: Майлз Моралес»
- Dying Light 2
- Far Cry 6
- «Призрак Цусимы»
- FIFA 22
- «Uncharted: Наследие воров»
- Assassin's Creed Valhalla
Для PS4
- Horizon Forbidden West
- FIFA 22
- Cyberpunk 2077
- GTA 5
- Minecraft VR
- The Last of Us Part 2
- Elden Ring
- Far Cry 6
- God of War
- Assassin's Creed Valhalla
Примерно каждая шестая проданная игра в «М.Видео» и «Эльдорадо» пришлась на Nintendo Switch. Золото среди игр для неё уверенно забрала The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Для Nintendo Switch
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Animal Crossing: New Horizons
- Pokemon Legends: Arceus
- Metroid Dread
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Odyssey
- «Assassin's Creed: Эцио Аудиторе»
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
- Ring Git Adventure
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Для Xbox
- Cyberpunk 2077
- FIFA 22
- Assassin's Creed Valhalla
- Elden Ring
- Far Cry 6
- GTA 5
- Dying Light 2
- Red Dead Redemption 2
- Minecraft Starter Collection
- Mortal Kombat XL
Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в «М.Видео» и «Эльдорадо» Сергей Сухоруков отметил, что индустрия игр в России трансформируется и привлекает новую аудиторию, а игры на дисках становятся более востребованы из-за санкций.
Российская индустрия видеоигр активно трансформируется, привлекает новую аудиторию и становится важной частью массовой культуры. «Коробочные» игры остаются востребованными в среде тех, кто увлекается геймингом, и их популярность заметно выросла на фоне ограничений для россиян при использовании цифровых магазинов вендоров. Повышенный интерес мы также отметили и на имеющиеся запасы физических карт оплат подписки PlayStation.
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