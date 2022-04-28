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В России утроились продажи видеоигр, диски стали более востребованными

В России утроились продажи видеоигр, диски стали более востребованными
«М.Видео»
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Российские ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» предоставили данные о продажах игр в начале 2022 года и конкретно за март. Из-за ряда ограничений скакнул спрос на «коробочные» версии тайтлов, что неудивительно.

Согласно данным, динамика продаж игр увеличилась втрое, а продажи проектов на дисках выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Самой продаваемой игрой в «М.Видео» и «Эльдорадо» на PS4 и PS5 за квартал стала Horizon Forbidden West. Она сумела обогнать даже Elden Ring. Также одну из лидирующих позиций заняла FIFA 22.

Самые продаваемые игры в «М.Видео» и «Эльдорадо» за начало 2022 года

Для PS5

  1. Horizon Forbidden West
  2. Elden Ring
  3. Mortal Kombat 11: Ultimate
  4. «Человек-Паук: Майлз Моралес»
  5. Dying Light 2
  6. Far Cry 6
  7. «Призрак Цусимы»
  8. FIFA 22
  9. «Uncharted: Наследие воров»
  10. Assassin's Creed Valhalla

Для PS4

  1. Horizon Forbidden West
  2. FIFA 22
  3. Cyberpunk 2077
  4. GTA 5
  5. Minecraft VR
  6. The Last of Us Part 2
  7. Elden Ring
  8. Far Cry 6
  9. God of War
  10. Assassin's Creed Valhalla

Примерно каждая шестая проданная игра в «М.Видео» и «Эльдорадо» пришлась на Nintendo Switch. Золото среди игр для неё уверенно забрала The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Для Nintendo Switch

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  2. Animal Crossing: New Horizons
  3. Pokemon Legends: Arceus
  4. Metroid Dread
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Super Mario Odyssey
  7. «Assassin's Creed: Эцио Аудиторе»
  8. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
  9. Ring Git Adventure
  10. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Для Xbox

  1. Cyberpunk 2077
  2. FIFA 22
  3. Assassin's Creed Valhalla
  4. Elden Ring
  5. Far Cry 6
  6. GTA 5
  7. Dying Light 2
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Minecraft Starter Collection
  10. Mortal Kombat XL

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в «М.Видео» и «Эльдорадо» Сергей Сухоруков отметил, что индустрия игр в России трансформируется и привлекает новую аудиторию, а игры на дисках становятся более востребованы из-за санкций.

Российская индустрия видеоигр активно трансформируется, привлекает новую аудиторию и становится важной частью массовой культуры. «Коробочные» игры остаются востребованными в среде тех, кто увлекается геймингом, и их популярность заметно выросла на фоне ограничений для россиян при использовании цифровых магазинов вендоров. Повышенный интерес мы также отметили и на имеющиеся запасы физических карт оплат подписки PlayStation.
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