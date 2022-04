В России утроились продажи видеоигр, диски стали более востребованными

Российские ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» предоставили данные о продажах игр в начале 2022 года и конкретно за март. Из-за ряда ограничений скакнул спрос на «коробочные» версии тайтлов, что неудивительно.

Согласно данным, динамика продаж игр увеличилась втрое, а продажи проектов на дисках выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Самой продаваемой игрой в «М.Видео» и «Эльдорадо» на PS4 и PS5 за квартал стала Horizon Forbidden West. Она сумела обогнать даже Elden Ring. Также одну из лидирующих позиций заняла FIFA 22.

Самые продаваемые игры в «М.Видео» и «Эльдорадо» за начало 2022 года

Для PS5

Horizon Forbidden West Elden Ring Mortal Kombat 11: Ultimate «Человек-Паук: Майлз Моралес» Dying Light 2 Far Cry 6 «Призрак Цусимы» FIFA 22 «Uncharted: Наследие воров» Assassin's Creed Valhalla

Для PS4

Horizon Forbidden West FIFA 22 Cyberpunk 2077 GTA 5 Minecraft VR The Last of Us Part 2 Elden Ring Far Cry 6 God of War Assassin's Creed Valhalla

Примерно каждая шестая проданная игра в «М.Видео» и «Эльдорадо» пришлась на Nintendo Switch. Золото среди игр для неё уверенно забрала The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Для Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Animal Crossing: New Horizons Pokemon Legends: Arceus Metroid Dread Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey «Assassin's Creed: Эцио Аудиторе» The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Ring Git Adventure Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Для Xbox

Cyberpunk 2077 FIFA 22 Assassin's Creed Valhalla Elden Ring Far Cry 6 GTA 5 Dying Light 2 Red Dead Redemption 2 Minecraft Starter Collection Mortal Kombat XL

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в «М.Видео» и «Эльдорадо» Сергей Сухоруков отметил, что индустрия игр в России трансформируется и привлекает новую аудиторию, а игры на дисках становятся более востребованы из-за санкций.

Российская индустрия видеоигр активно трансформируется, привлекает новую аудиторию и становится важной частью массовой культуры. «Коробочные» игры остаются востребованными в среде тех, кто увлекается геймингом, и их популярность заметно выросла на фоне ограничений для россиян при использовании цифровых магазинов вендоров. Повышенный интерес мы также отметили и на имеющиеся запасы физических карт оплат подписки PlayStation.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!