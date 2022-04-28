В России прекратили вещание MTV, Nickelodeon и других телеканалов Paramount

Ещё 15 апреля российские телеканалы начали получать от компании Paramount уведомления о выключении её группы каналов. 28 апреля решение вступило в силу.

Таким образом, в России теперь не транслируются Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, детские каналы Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr. Также из РФ ушли музыкальные каналы, включая MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s. Пока неизвестно, вернётся ли телевизионный контент Paramount к российскому телезрителю.

Ранее Paramount покинула и российский кинопрокат. Планирует ли киностудия вернуться на отечественный рынок, тоже неясно.

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