В технодемо «Матрицы: Пробуждение» на Unreal Engine 5 добавили Человека-паука

5 апреля Epic Games выпустила финальную версию Unreal Engine 5. Вместе с ним пользователям предоставили доступ к City Sample — проекту, который даёт возможность увидеть процесс создания технодемки «Матрицы: Пробуждение» и поэкспериментировать с возможностями движка. После этого игру уже превратили в симулятор Супермена, а теперь дело дошло и до Человека-паука.

Энтузиаст под ником dwr выпустил свою версию технодемки. В ней можно стать Паучком, который летает по городу и лазает по стенам. Полёты на паутине выглядят немного неуклюже, однако детализация мира и ощущения полёта невероятно впечатляют. К сожалению, боевую систему автору реализовать не удалось, однако даже в таком виде проект смотрится очень здорово.

Будем надеяться, что Insomniac смогут показать схожий уровень графики в «Человеке-пауке 2» на PS5. Проект должен выйти в 2023 году.

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