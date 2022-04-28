Сэм Рэйми боялся, что из-за изменения Человека-паука его «отменят»

Оказывается, далеко не все фанаты поддерживали кандидатуру Сэма Рэйми на пост режиссёра «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли. Людей буквально взбесил тот факт, что Питер Паркер использовал органическую паутину, а не стрелял с помощью механических веб-шутеров.
Информация об этом попала в сеть ещё до выхода первого фильма. Как раз после этого все начали говорить о том, что Рэйми — плохой режиссёр, который не поддержал каноническую версию Человека-паука.
Я знал, что людям это не нравится, и это плохо сказывалось на мне самом. Тогда я ещё не знал, как общаться со всеми фанатами. Вероятно, тогда я впервые столкнулся с токсичной интернет-культурой. Меня буквально хотели «отменить».
Режиссёр признался, что всерьёз думал о том, что он делает что-то не так, однако после успеха картины его сомнения развеялись.
Последняя работа Рэйми — фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Лента выйдет 6 мая, но не в России.
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