FIFA 22 скоро появится в EA Play и Xbox Game Pass

На странице FIFA 22 в магазине Xbox пользователи заметили упоминание доступности проекта в Game Pass. Через некоторое время информация об этом была удалена, однако вряд ли она была добавлена туда по ошибке.
Судя по всему, полная версия проекта скоро станет доступна в собственной подписке Electronic Arts под названием EA Play, а уже оттуда она попадёт в Game Pass Ultimate. EA уже несколько лет добавляет в EA Play новые игры франшизы FIFA ближе к лету. Видимо, пришло время и для последней на данный момент части футбольного симулятора.
Напомним, FIFA 22 станет бесплатной для подписчиков PS Plus 3 мая, так что появление в подписке EA Play кажется логичным решением.
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