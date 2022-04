Sony запретила активировать коды пополнения PS Plus перед выходом новой подписки

На днях подписчики сервиса PS Plus пожаловались на то, что не могут активировать новые коды продления подписки. При попытке погасить ваучер они получали сообщение о том, что в данный момент операция невозможна. Чуть позже поддержка PlayStation подтвердила, что погашение кодов пополнения PS Plus и PS Now временно запретили.

Судя по всему, таким образом компания борется с теми, кто мог злоупотреблять системой и накупить себе подписок PS Plus, чтобы получить как можно больше месяцев нового PS Plus Premium после автоматического обновления подписки. Игроки массово раскритиковали решение Sony, ведь раньше компания специально уточняла, что текущие подписки PS Plus и PS Now конвертируются в Premium без необходимости доплаты, но не говорила о запрете продления подписки на неопределённое время.

Напомним, запуск новых тарифов PS Plus в России ожидается вместе с Европой — 22 июня. Хотя сервис должен запуститься в стране, официальные возможности перейти на новые тарифы могут быть ограничены сложностями со внесением средств на кошелёк, если к тому времени Sony не успеет полноценно вернуться в регион.

