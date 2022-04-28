Стример из России умер на трансляции по Escape from Tarkov

В сообществе стримера из России под ником OfseT появилась запись о том, что во время трансляции 27 апреля Алексей скончался. Он стримил на площадке Trovo, играл в Escape from Tarkov.

OfseT играл в шутер и общался со своими зрителями. Вдруг мужчине резко стало плохо. На это обратили внимание зрители и сразу же обратились к его родственникам. Они быстро среагировали и вызвали помощь, однако было уже поздно — стример умер. Точная причина неизвестна.

Алексею было 49 лет. Чаще всего на своих трансляциях он общался с подписчиками и играл в Escape from Tarkov. Аудитория в комментариях выражает соболезнования родным Алексея.

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