DNS попал в тройку крупнейших российских онлайн-ритейлеров

Газета «Ведомости» сообщила, что компания Data Insight предоставила данные о крупнейших онлайн-ритейлерах России. Как оказалось, по итогам 2021 года в тройку лидеров вошёл магазин DNS, подвинувший с третьего места «Ситилинк».
Сообщается, что DNS увеличил свои продажи на 41%, до 185 млрд. рублей. Магазину впервые с 2017 года удалось попасть в тройку.
На первом месте остаётся сеть Wildberries с продажами в 805 млрд. рублей, а вторую позицию занял магазин Ozon — продажи составили 446 млрд. рублей. На позициях ниже расположились «Ситилинк», «М.Видео» и «Яндекс.Маркет».
Партнёр аналитической компании Data Insight Борис Овчинников сообщил, что в 2021-м интернет-сегмент рос благодаря небольшим городам, в которых нет высокой конкуренции. Это и помогло DNS пробиться на третье место в рейтинге.
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