В базе PS Store начали появляться игры для PS1

Первый этап запуска нового PS Plus состоится уже 23 мая, а Sony потихоньку начинает добавлять классические игры в базу PlayStation Store. Внимательные пользователи уже нашли первые три проекта:
- Tekken 2
- Ridge Racers 2
- Mr Driller.
Людям даже удалось вытянуть идентификационные обозначения игр, а также иконки для домашнего экрана консоли. Так что у нас появился первый подтверждённый список каталога классических игр. Всего обещано несколько сотен наименований с PS1, PS2 и PSP.
Обложки игр для PS5
Доступ к классике получат только подписчики самой дорогой версии PS Plus — Deluxe (или Premier — там, где запущен облачный сервис PS Now). В России она обойдётся в шесть тысяч рублей за 12 месяцев.
Запуск PS Plus в России ожидается 22 июня. Ожидается, что игры из классического каталога дадут покупать и отдельно от подписки.
- 28 апреля 2022
-
16:49
-
16:47
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:33
-
15:00
-
14:55
-
14:32
-
14:21
-
14:21
-
13:56
-
13:50
-
13:15
-
13:10
-
12:56
-
12:50
-
12:23
-
11:45
-
11:22
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:52
-
08:23
- 27 апреля 2022
-
21:39
-
21:17
-
20:32
-
19:50
-
18:56
-
18:43
-
18:30
-
18:06