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Tekken 2 и Ridge Racers 2 с PS1 добавили в PS Store

В базе PS Store начали появляться игры для PS1
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Первый этап запуска нового PS Plus состоится уже 23 мая, а Sony потихоньку начинает добавлять классические игры в базу PlayStation Store. Внимательные пользователи уже нашли первые три проекта:

  • Tekken 2
  • Ridge Racers 2
  • Mr Driller.

Людям даже удалось вытянуть идентификационные обозначения игр, а также иконки для домашнего экрана консоли. Так что у нас появился первый подтверждённый список каталога классических игр. Всего обещано несколько сотен наименований с PS1, PS2 и PSP.

Обложки игр для PS5

Обложки игр для PS5

Доступ к классике получат только подписчики самой дорогой версии PS Plus — Deluxe (или Premier — там, где запущен облачный сервис PS Now). В России она обойдётся в шесть тысяч рублей за 12 месяцев.

Запуск PS Plus в России ожидается 22 июня. Ожидается, что игры из классического каталога дадут покупать и отдельно от подписки.

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