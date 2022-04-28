В базе PS Store начали появляться игры для PS1

Первый этап запуска нового PS Plus состоится уже 23 мая, а Sony потихоньку начинает добавлять классические игры в базу PlayStation Store. Внимательные пользователи уже нашли первые три проекта:

Tekken 2

Ridge Racers 2

Mr Driller.

Людям даже удалось вытянуть идентификационные обозначения игр, а также иконки для домашнего экрана консоли. Так что у нас появился первый подтверждённый список каталога классических игр. Всего обещано несколько сотен наименований с PS1, PS2 и PSP.

Обложки игр для PS5

Доступ к классике получат только подписчики самой дорогой версии PS Plus — Deluxe (или Premier — там, где запущен облачный сервис PS Now). В России она обойдётся в шесть тысяч рублей за 12 месяцев.

Запуск PS Plus в России ожидается 22 июня. Ожидается, что игры из классического каталога дадут покупать и отдельно от подписки.