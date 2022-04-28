Кевин Файги сейчас планирует следующие 10 лет киновселенной Marvel

Киновселенная Marvel — одна из самых известных и богатых на различные истории с супергероями. Она существует с 2008 года, с момента выхода фильма «Железный человек». Недавно глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о планах компании.
По его словам, скоро начнётся планирование следующих десяти лет для киновселенной, то есть до 2032 года. Каких-то других деталей Файги не раскрыл, однако это даёт понять, что у компании есть чёткий план. Четвёртая фаза MCU (Marvel Cinematic Universe) стартовала с ленты «Чёрная вдова», а последним выпущенным в ней фильмом стал «Человек-паук: Нет пути домой».
Совсем скоро, уже 6 мая, выйдет сиквел «Доктора Стрэнджа». Среди будущих проектов Marvel Studios числятся блокбастеры «Марвелы», триквел «Стражей Галактики», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Фантастическая четвёрка».
Примечательно, что уже расписана и пятая фаза. В неё войдут «Блэйд», фильм про Дэдпула, фильм про Человека-паука и другие ленты.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 апреля 2022
-
16:49
-
16:47
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:33
-
15:00
-
14:55
-
14:32
-
14:21
-
14:21
-
13:56
-
13:50
-
13:15
-
13:10
-
12:56
-
12:50
-
12:23
-
11:45
-
11:22
-
10:53
-
10:22
-
09:53
-
09:24
-
08:52
-
08:23
- 27 апреля 2022
-
21:39
-
21:17
-
20:32
-
19:50
-
18:56
-
18:43
-
18:30
-
18:06