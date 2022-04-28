Кевин Файги сейчас планирует следующие 10 лет киновселенной Marvel

Киновселенная Marvel — одна из самых известных и богатых на различные истории с супергероями. Она существует с 2008 года, с момента выхода фильма «Железный человек». Недавно глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о планах компании.

По его словам, скоро начнётся планирование следующих десяти лет для киновселенной, то есть до 2032 года. Каких-то других деталей Файги не раскрыл, однако это даёт понять, что у компании есть чёткий план. Четвёртая фаза MCU (Marvel Cinematic Universe) стартовала с ленты «Чёрная вдова», а последним выпущенным в ней фильмом стал «Человек-паук: Нет пути домой».

Совсем скоро, уже 6 мая, выйдет сиквел «Доктора Стрэнджа». Среди будущих проектов Marvel Studios числятся блокбастеры «Марвелы», триквел «Стражей Галактики», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Фантастическая четвёрка».

Примечательно, что уже расписана и пятая фаза. В неё войдут «Блэйд», фильм про Дэдпула, фильм про Человека-паука и другие ленты.

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