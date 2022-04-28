«Square Enix нет дела до игр и их фанатов». Создатель Соника судился с издателем

Год назад Square Enix выпустила новую игру Юдзи Нака, одного из создателей Соника для SEGA. Однако ещё на анонсе Balan Wonderworld все видели её провальной — и на релизе никто не удивился, когда все предположения оправдались.

Однако Нака неожиданно объявил, что он уже больше года судился со Square Enix. По его словам, издатель снял его с производства проекта примерно за полгода до релиза, а итоговая версия была попросту незаконченным продуктом.

Я считаю, что Square Enix и студии Arzest нет дела до игр и их фанатов.

Вместе с этим Нака считает сложившуюся ситуацию крайне неприятной: он с самого начала трудился над игрой, чтобы перед финишной прямой у него забрали контроль над проектом, не дали довести его до релиза, а также в принципе выпустили сырой и неготовый продукт.