XDefiant отказалась от бренда Тома Клэнси, чтобы ввести другие бренды Ubisoft

Про шутер XDefiant от Ubisoft уже давно не было слышно, однако 28 апреля инсайдер и журналист Том Хендерсон выпустил материал, посвящённый игре. Он собрал всю известную информацию о проекте и добавил новые данные.
В середине марта Ubisoft убрала из названия игры бренд Tom Clancy's, поскольку вокруг этого был скандал. Первой фракцией в игре, не связанной с Томом Клэнси, стала DedSec из франшизы Watch Dogs. Ожидается, что в каждой фракции будет как минимум по три персонажа.
Какие фракции будут в XDefiant?
- Phantoms — из франшизы Ghost Recon
- Cleaners — из франшизы The Division
- Echelon — из франшизы Splinter Cell
- DedSec — из франшизы Watch Dogs
- Outcasts — из франшизы The Division
По словам Хендерсона, общее количество карт в шутере составит 15. Также в проекте точно будет стрельбище — место для испытания оружия.
Дата релиза XDefiant неизвестна. Игра должна выйти на ПК и консолях.
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