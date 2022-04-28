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XDefiant отказалась от бренда Тома Клэнси, чтобы ввести другие бренды Ubisoft

XDefiant отказалась от бренда Тома Клэнси, чтобы ввести другие бренды Ubisoft
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Про шутер XDefiant от Ubisoft уже давно не было слышно, однако 28 апреля инсайдер и журналист Том Хендерсон выпустил материал, посвящённый игре. Он собрал всю известную информацию о проекте и добавил новые данные.

В середине марта Ubisoft убрала из названия игры бренд Tom Clancy's, поскольку вокруг этого был скандал. Первой фракцией в игре, не связанной с Томом Клэнси, стала DedSec из франшизы Watch Dogs. Ожидается, что в каждой фракции будет как минимум по три персонажа.

Какие фракции будут в XDefiant?

  • Phantoms — из франшизы Ghost Recon
  • Cleaners — из франшизы The Division
  • Echelon — из франшизы Splinter Cell
  • DedSec — из франшизы Watch Dogs
  • Outcasts — из франшизы The Division

По словам Хендерсона, общее количество карт в шутере составит 15. Также в проекте точно будет стрельбище — место для испытания оружия.

Дата релиза XDefiant неизвестна. Игра должна выйти на ПК и консолях.

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