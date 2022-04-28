Вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Господство»

28 апреля компания Universal Pictures на своём канале опубликовала второй трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство». В ролике показали главных героев, много динозавров и Криса Пратта, гоняющего на мотоцикле.

Сюжет ленты расскажет о том, как после уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и стали жить по соседству с людьми. Выжившие пытаются сосуществовать с динозаврами, однако встаёт очевидный вопрос: как долго это соседство сможет продлиться?

Главные роли исполнили: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Джефф Голдблюм, Сэм Нил, Лора Дерн и другие. Фильм снял Колин Треворроу. Премьера «Мира Юрского периода: Господство» состоится 10 июня.

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