Источники: сиквел Star Wars Jedi отложили до 2023 года
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К сожалению для поклонников, EA приняла решение отложить выход продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order до следующего года. Об этом в свежем выпуске GrubbSnax рассказал журналист Джефф Грабб. Тезисно рассказываем о главном:
- Сначала игру планировали к релизу в конце 2022 года, однако издатель принял решение отложить релиз, чтобы к моменту старта продаж было больше владельцев PS5 и Xbox Series, — на PS4 и Xbox One экшен не выйдет;
- Сиквел получит новый подзаголовок, а бренд останется прежним — Star Wars Jedi;
- Судя по всему, изначально продолжение делали для обоих поколений консолей, однако старые платформы решили отменить. Дополнительное время сейчас уйдёт на добавление разных некстген-особенностей конкретно под PS5 и Xbox Series.
Скорее всего, релиз состоится в первой половине 2023 года, а анонса стоит ожидать уже в конце мая на Star Wars Celebration (26—29 мая).
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