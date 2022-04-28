Источники: сиквел Star Wars Jedi отложили до 2023 года

К сожалению для поклонников, EA приняла решение отложить выход продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order до следующего года. Об этом в свежем выпуске GrubbSnax рассказал журналист Джефф Грабб. Тезисно рассказываем о главном:

Сначала игру планировали к релизу в конце 2022 года, однако издатель принял решение отложить релиз, чтобы к моменту старта продаж было больше владельцев PS5 и Xbox Series, — на PS4 и Xbox One экшен не выйдет;

Сиквел получит новый подзаголовок, а бренд останется прежним — Star Wars Jedi;

Судя по всему, изначально продолжение делали для обоих поколений консолей, однако старые платформы решили отменить. Дополнительное время сейчас уйдёт на добавление разных некстген-особенностей конкретно под PS5 и Xbox Series.

Скорее всего, релиз состоится в первой половине 2023 года, а анонса стоит ожидать уже в конце мая на Star Wars Celebration (26—29 мая).