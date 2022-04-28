Том Круз раскрыл название фильма «Миссия невыполнима 7»

Том Круз и Paramount Pictures объявили подзаголовок седьмой части «Миссия невыполнима» — «Смертельное возмездие: Часть один» (Dead Reckoning Part One).

Вдобавок актёр рассказал, что в фильме он исполнил самый опасный трюк в своей жизни: ему пришлось прыгнуть на мотоцикле с горы в Норвегии. Для Круза в «Миссия невыполнима» подобные съёмки уже стали традицией, за это многие и любят фильмы серии — трюки выполняют в реальности, да ещё и сама звезда ленты.

Хейли Этвелл и Том Круг на съёмках седьмой части

Выход первой части «Смертельного возмездия» запланирован на 14 июля 2023 года, тогда как вторая половина выйдет через год — 28 июня 2024 года. Ожидается, что «Миссия невыполнима 8» станет финалом франшизы для Тома Круза. На момент её выхода актёру будет уже 62 года. Режиссёром вновь выступает Кристофер Маккуорри.