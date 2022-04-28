Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Миссия невыполнима 7» получила подзаголовок «Смертельное возмездие: Часть один»

Том Круз раскрыл название фильма «Миссия невыполнима 7»
Комментарии

Том Круз и Paramount Pictures объявили подзаголовок седьмой части «Миссия невыполнима» — «Смертельное возмездие: Часть один» (Dead Reckoning Part One).

Вдобавок актёр рассказал, что в фильме он исполнил самый опасный трюк в своей жизни: ему пришлось прыгнуть на мотоцикле с горы в Норвегии. Для Круза в «Миссия невыполнима» подобные съёмки уже стали традицией, за это многие и любят фильмы серии — трюки выполняют в реальности, да ещё и сама звезда ленты.

Хейли Этвелл и Том Круг на съёмках седьмой части

Хейли Этвелл и Том Круг на съёмках седьмой части

Выход первой части «Смертельного возмездия» запланирован на 14 июля 2023 года, тогда как вторая половина выйдет через год — 28 июня 2024 года. Ожидается, что «Миссия невыполнима 8» станет финалом франшизы для Тома Круза. На момент её выхода актёру будет уже 62 года. Режиссёром вновь выступает Кристофер Маккуорри.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022