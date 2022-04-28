Infinity Ward показала логотип сиквела Call of Duty: Modern Warfare

Infinity Ward в социальных сетях показала логотип новой Call of Duty — ожидаемо её назвали Call of Duty: Modern Warfare II. Да, с римской двойкой.
Ниже тизер с анимацией. В момент вспышки можно увидеть нашивку Task Force 141.
Activision торопится с презентацией новой части в связи с низким интересом аудитории к провальной Call of Duty: Vanguard, а также из-за проблем бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone. После интеграции с шутером про Вторую мировую войну у батл-рояля начались проблемы, а новая карта не оправдала ажиотажа фанатов.
Ожидается, что в течение месяца сиквел Modern Warfare продолжат тизерить вплоть до полноценного показа с первыми кадрами геймплея. В последнее время Call of Duty анонсировали в конце лета, но в этом году сроки пришлось сдвинуть на несколько месяцев, к маю.
Вместе с Modern Warfare 2 ожидается и релиз Warzone 2 — возможно, только для новых консолей и ПК.
- 28 апреля 2022
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