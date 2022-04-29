Продажи расширенной версии The Stanley Parable превысили 100 тыс. копий всего за 24 часа

Расширенная версия The Stanley Parable вышла вечером 27 апреля на ПК и консолях, однако уже на следующий день студия Crows Crows Crows похвасталась её успехами. Оказалось, что всего за 24 часа продажи инди-игры в Steam перевалили за 100 тыс. копий. Об успехах игры на других платформах команда не рассказала.
За первые 24 часа после выхода The Stanley Parable: Ultra Deluxe было продано более 100 тыс. копий в Steam!
Мы невероятно тронуты. Огромное спасибо всем, кто играет, транслирует и рассказывает о нашей игре!
The Stanley Parable: Ultra Deluxe — игра от первого лица, расширенная версия The Stanley Parable, выпущенной в 2013 году. Суть проста — игроку нужно слушать диктора и следовать его указаниям. Как заверяют разработчики, на прохождение нового контента в Ultra Deluxe требуется больше времени, чем на оригинальную игру.
Проект доступен и в российском Steam по цене в 465 рублей. Обладателям оригинала предоставляется скидка в 33%.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 апреля 2022
-
09:23
-
08:54
-
08:24
- 28 апреля 2022
-
21:10
-
20:50
-
20:04
-
19:58
-
19:53
-
19:40
-
19:17
-
18:52
-
18:36
-
18:13
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:47
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:33
-
15:00
-
14:55
-
14:32
-
14:21
-
14:21
-
13:56
-
13:50
-
13:15
-
13:10
-
12:56
-
12:50
-
12:23
-
11:45