Продажи расширенной версии The Stanley Parable превысили 100 тыс. копий всего за 24 часа

Расширенная версия The Stanley Parable вышла вечером 27 апреля на ПК и консолях, однако уже на следующий день студия Crows Crows Crows похвасталась её успехами. Оказалось, что всего за 24 часа продажи инди-игры в Steam перевалили за 100 тыс. копий. Об успехах игры на других платформах команда не рассказала.

За первые 24 часа после выхода The Stanley Parable: Ultra Deluxe было продано более 100 тыс. копий в Steam!



Мы невероятно тронуты. Огромное спасибо всем, кто играет, транслирует и рассказывает о нашей игре!

The Stanley Parable: Ultra Deluxe — игра от первого лица, расширенная версия The Stanley Parable, выпущенной в 2013 году. Суть проста — игроку нужно слушать диктора и следовать его указаниям. Как заверяют разработчики, на прохождение нового контента в Ultra Deluxe требуется больше времени, чем на оригинальную игру.

Проект доступен и в российском Steam по цене в 465 рублей. Обладателям оригинала предоставляется скидка в 33%.

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