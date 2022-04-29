Бывший глава американской Nintendo верит в успех NFT в играх

Бывший президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме поделился своим мнением о NFT на фестивале SXSW. Он заявил, что не видит в технологии ничего плохого и верит, что рано или поздно она станет абсолютной нормой для игр.

Я верю в блокчейн и считаю технологию привлекательной. Я верю в концепт «играй и владей», и говорю это как человек, который тратил на игры по 50, 100 или 300 часов. Когда вы захотите поиграть во что-то другое, было бы здорово иметь возможность монетизировать всё то, чего вы добились, верно?

В качестве примера он привёл Animal Crossing: New Horizons, в которой игроки обустраивают свой остров, торгуют предметами друг с другом и сами выстраивают внутриигровую экономику.

Уверен, что кто-нибудь из присутствующих здесь захотел бы купить мой остров из последней Animal Crossing. Мне бы хотелось иметь возможность монетизировать такой контент. И с технологией NFT я бы смог это сделать.

Однако Реджи понимает, что реализация NFT должна быть привлекательной в первую очередь для обычных игроков.

Это должно быть интересное предложение для игрока, а не просто ещё один способ для разработчиков заработать побольше денег. Я вижу в NFT потенциал.

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