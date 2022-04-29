Тоби Магуайр сыграет Чарли Чаплина в новом фильме режиссёра «Ла-Ла Ленда»

На фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе Paramount наконец рассказала, кого именно сыграет Тоби Магуайр в «Вавилоне» — новом фильме режиссёра «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» Дэмьена Шазелла. Оказывается, он исполнит роль самого Чарли Чаплина — самого популярного актёра эпохи немого кино.

События «Вавилона» развернутся в конце 20-х годов XX века, когда Голливуд начал переходить от немых фильмов к звуковым. Судя по всему, Чаплин сыграет одну из главных ролей в сюжете картины, ведь актёр был одним из тех, кто категорически отказывался использовать звук в своих фильмах.

Вместе с Магуайром в фильме снялись Брэд Питт и Марго Робби: они сыграли кинозвёзд Джона Гилберта и Клару Боу соответственно. Журналисты уже видели небольшой фрагмент на CinemaCon и описали его как смесь «Великого Гэтсби» и «Однажды в Голливуде». Премьера «Вавилона» состоится в декабре 2022 года.

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