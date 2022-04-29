Спин-офф «Тихого места» расскажет о начале вторжения слепых монстров на Землю
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На фестивале CinemaCon киностудия Paramount поделилась небольшими подробностями спин-оффа «Тихого места». Картина получила название «День первый» и расскажет о самом начале вторжения слепых, но обладающих очень чутким слухом монстров на Землю.
Режиссёром спин-оффа выступит Майкл Сарноски — постановщик «Свиньи» с Николасом Кейджем. В будущей картине не появится Эмили Блант, которая играла роль Эвелин Эббот в первой и второй частях франшизы.
Премьера «Тихого места: День первый» состоится в сентябре 2023 года. Paramount также готовит и полноценную третью часть, которая должна выйти в 2025 году.
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