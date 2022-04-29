Утечка: первые подробности пиратской Skull and Bones
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Только вчера мы сообщали о запуске альфа-теста многострадальной Skull and Bones, как уже через некоторое время в сети появилось обучающее геймплейное видео проекта. Судя по всему, его слил один из участников тестирования. Выбрали главное из ролика.
- Мир Skull and Bones вдохновлён «Индийским океаном и Золотым веком пиратства». Игрок берёт на себя роль начинающего моряка, который хочет стать самым (не)известным пиратом в мире.
- Графика в Skull and Bones выполнена в относительно реалистичной манере — никакой мультяшности из Sea of Thieves.
- Игрок сможет исследовать большой открытый мир, выполнять опасные контракты, улучшать свой корабль, добывать сокровища и кастомизировать своего персонажа. В экшене будет и крафтинг.
- В Skull and Bones есть своя система морали. Если она упадёт до минимума, то начнётся бунт и у капитана корабля отнимут все бразды правления.
- В случае гибели игрок теряет часть ресурсов и опыта, которые можно будет потом подобрать на месте смерти. При этом другие пользователи смогут «украсть» их.
- В игру можно играть как одному, так и в кооперативе с друзьями.
Даты выхода у Skull and Bones пока нет. Ранее Ubisoft заявляла, что пиратский экшен поступит в продажу до апреля 2023 года.
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