Утечка: первые подробности пиратской Skull and Bones

Только вчера мы сообщали о запуске альфа-теста многострадальной Skull and Bones, как уже через некоторое время в сети появилось обучающее геймплейное видео проекта. Судя по всему, его слил один из участников тестирования. Выбрали главное из ролика.

Мир Skull and Bones вдохновлён «Индийским океаном и Золотым веком пиратства». Игрок берёт на себя роль начинающего моряка, который хочет стать самым (не)известным пиратом в мире.

Графика в Skull and Bones выполнена в относительно реалистичной манере — никакой мультяшности из Sea of Thieves.

Игрок сможет исследовать большой открытый мир, выполнять опасные контракты, улучшать свой корабль, добывать сокровища и кастомизировать своего персонажа. В экшене будет и крафтинг.

В Skull and Bones есть своя система морали. Если она упадёт до минимума, то начнётся бунт и у капитана корабля отнимут все бразды правления.

В случае гибели игрок теряет часть ресурсов и опыта, которые можно будет потом подобрать на месте смерти. При этом другие пользователи смогут «украсть» их.

В игру можно играть как одному, так и в кооперативе с друзьями.

Даты выхода у Skull and Bones пока нет. Ранее Ubisoft заявляла, что пиратский экшен поступит в продажу до апреля 2023 года.

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