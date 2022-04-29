Ана де Армас исполнит главную роль в спин-оффе «Джона Уика»

На фестивале CinemaCon киностудия Lionsgate подтвердила слухи о том, что главную роль в спин-оффе «Джона Уика» сыграет Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049», «Не время умирать»). Судя по всему, продюсеров фильма впечатлила отличная физическая форма актрисы, которую она продемонстрировала в последней ленте о Джеймсе Бонде.

Картина под названием «Балерина» расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступит Лен Уайзман («Крепкий орешек 4.0»), сценарий напишет Шэй Хэттен («Джон Уик 3»).

Съёмки картины должны начаться уже этим летом. Кто ещё сыграет в картине, помимо де Армас, неизвестно. Дату выхода фильма пока не называют.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!