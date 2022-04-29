Российская художница нарисовала одну из красивейших локаций в Elden Ring

Художница из России Диана Элакен показала свою новую работу, посвящённую Elden Ring. Девушка нарисовала Лейнделл, столицу пепла, с помощью акриловых красок.

Судя по комментариям, аудитории понравилась работы Дианы Элакен. По словам художницы, на картину она потратила множество сил и времени. Как заявила девушка, она сама изучает локации в Elden Ring и выбирает самые красивые ракурсы для своих работ.

Я бегаю по локации и выбираю самые красивые ракурсы и виды, делаю много скриншотов. Затем выбираю лучшие из них. Например, я сделала снимок экрана для этой картины с точки, где стоит Золотая маска, рядом с Колизеем.

У художницы есть собственная мастерская под названием MapleFox. В сообществе можно посмотреть на другие работы девушки.

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