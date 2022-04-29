Российская художница нарисовала одну из красивейших локаций в Elden Ring
Поделиться
Художница из России Диана Элакен показала свою новую работу, посвящённую Elden Ring. Девушка нарисовала Лейнделл, столицу пепла, с помощью акриловых красок.
Судя по комментариям, аудитории понравилась работы Дианы Элакен. По словам художницы, на картину она потратила множество сил и времени. Как заявила девушка, она сама изучает локации в Elden Ring и выбирает самые красивые ракурсы для своих работ.
Я бегаю по локации и выбираю самые красивые ракурсы и виды, делаю много скриншотов. Затем выбираю лучшие из них. Например, я сделала снимок экрана для этой картины с точки, где стоит Золотая маска, рядом с Колизеем.
У художницы есть собственная мастерская под названием MapleFox. В сообществе можно посмотреть на другие работы девушки.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
14:03
-
13:40
-
13:18
-
13:03
-
12:50
-
12:24
-
11:55
-
11:23
-
10:51
-
10:23
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:24
- 28 апреля 2022
-
21:10
-
20:50
-
20:04
-
19:58
-
19:53
-
19:40
-
19:17
-
18:52
-
18:36
-
18:13
-
18:00
-
17:47
-
16:49
-
16:47
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:33
-
15:00
-
14:55
Партнерский контент