Экшен про отцов и детей Rogue Legacy 2 вышел из раннего доступа на ПК и Xbox

28 апреля студия Cellar Door Games выпустила «роглайт» Rogue Legacy 2 на ПК и Xbox. До этого проект около двух лет находился в раннем доступе Steam. В тот же день журналисты выпустили первые обзоры экшена — на агрегаторе Metacritic у игры 91 балл из 100. Критики называют проект идеальным сиквелом, который предлагает игрокам увлекательные бои, разнообразные локации и невероятно затягивающий геймплей.
В Steam у проекта 90% положительных отзывов на основе 4 тыс. отзывов. Пользователи называют Rogue Legacy 2 одной из лучших представительниц жанра и хвалят проект за боевую систему и увлекательный геймплей.
Rogue Legacy 2 — игра в жанре генеалогической rogue-LITE. Игрокам предстоит проходить процедурно-генерируемые подземелья, убивать врагов, а в случае гибели — играть за детей своего персонажа. Разработчики отмечают, что каждый ребёнок в игре уникален и обладает своими чертами и характеристиками. Именно это и делает проект особенным.
Rogue Legacy 2 доступна и в российском Steam по цене в 465 рублей. До 9 мая игру можно купить за 372 рубля. На Xbox проект обойдётся в $ 20 — около 1400 рублей.
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