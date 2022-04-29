Квартальная выручка Apple достигла рекордных $ 97,3 млрд. Больше половины принёс iPhone
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Apple опубликовала результаты первого финансового квартала, который закончился 26 марта. Выбрали главное из отчёта организации Тима Кука.
- Квартальная выручка компании достигла $ 97,3 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков. Это абсолютный рекорд по выручке за квартал для Apple. Чистая прибыль же составила $ 25 млрд.
- Продажи iPhone составили $ 50,6 млрд. На втором месте идут сервисы — $ 19,8 млрд. Меньше всего принесли продажи iPad — $ 7,6 млрд.
- Носимые устройства принесли Apple $ 8,8 млрд, Mac — $ 10,5 млрд.
- Компания предупредила о том, что на фоне проблем с поставками и пандемийными ограничениями продажи в следующем квартале могут упасть от $ 4 до $ 8 млрд. Сразу же после этого акции Apple обвалились на несколько процентов.
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