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Квартальная выручка Apple достигла рекордных $ 97,3 млрд. Больше половины принёс iPhone

Квартальная выручка Apple достигла рекордных $ 97,3 млрд. Больше половины принёс iPhone
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Apple опубликовала результаты первого финансового квартала, который закончился 26 марта. Выбрали главное из отчёта организации Тима Кука.

  • Квартальная выручка компании достигла $ 97,3 млрд и оказалась выше прогнозов аналитиков. Это абсолютный рекорд по выручке за квартал для Apple. Чистая прибыль же составила $ 25 млрд.
  • Продажи iPhone составили $ 50,6 млрд. На втором месте идут сервисы — $ 19,8 млрд. Меньше всего принесли продажи iPad — $ 7,6 млрд.
  • Носимые устройства принесли Apple $ 8,8 млрд, Mac — $ 10,5 млрд.
  • Компания предупредила о том, что на фоне проблем с поставками и пандемийными ограничениями продажи в следующем квартале могут упасть от $ 4 до $ 8 млрд. Сразу же после этого акции Apple обвалились на несколько процентов.

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