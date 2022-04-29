Обновление 2.7 для Genshin Impact отложили
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В середине месяца стало известно, что обновление 2.7 для Genshin Impact могут отложить. С тех пор никакой информации об этом не было, однако сегодня miHoYo подтвердила это.
Обновление 2.7 действительно отложили на неопределённый срок. Авторы игры извинились перед поклонниками и призвали их следить за новостями. Также геймеры получат компенсацию.
Подробнее о дате выхода обновления, плане оптимизации игрового контента и компенсации будет сообщено позже. Пожалуйста, следите за объявлениями. Мы предоставим вам соответствующую информацию в кратчайшие сроки.
Судя по всему, детали обновления и точная дата выхода появятся позже.
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