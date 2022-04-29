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Valve ищёт русскоязычного редактора видео

Valve ищёт русскоязычного редактора видео
Esportsnews.ru
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На сайте Hitmarker, посвящённом поиску работы и людей, Valve опубликовала вакансию редактора видеоматериалов. Примечательно, что претендент должен владеть как русским, так и английским языками.

Также среди требований есть и вполне обычные условия. Например, опыт в области цифровых технологий и программного обеспечения для редактирования, в частности Adobe Premiere, а ещё важно умение пользоваться спецэффектами и 3D-графикой.

В качестве видеоредактора в Valve вы присоединитесь к группе режиссёров, продюсеров, видеографов, художников, аниматоров, дизайнеров и инженеров мирового класса, которые постоянно создают и выпускают развлекательные программы для игроков по всему миру.

Работать предстоит не из дома, а из офиса в штате Вашингтон.

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