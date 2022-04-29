В Skull and Bones не будет сражений на мечах или пистолетах, только морские

Журналист Том Хендерсон поделился новыми подробностями Skull and Bones после старта закрытого альфа-теста. Игроки смогут прокачивать корабль, сражаться в глобальных событиях и между собой, но только в море.
Игрокам предстоит воевать друг с другом только на кораблях. То же самое касается и событий с большими торговыми судами и мифическими существами вроде Кракена. Сразиться с помощью меча или пистолета за своего персонажа не получится.
Для прокачки корабля в Skull and Bones нужно добывать ресурсы, но сойти на сушу для разграбления нельзя. Вместо этого игрок смотрит на добычу с судна и отдаёт указание забрать её. Также происходит атака форта, на которую по указанию капитана отправляется команда после ослабления пушечным огнём.
Корабли разделяются на несколько видов под разные стили игры. Пока известно о боевых, грузовых и исследовательских, у которых разные способности. Каждый тип судна нужно развивать с помощью ресурсов.
Важным элементом в Skull and Bones станет боевой дух команды. При малых запасах еды и напитков экипаж может устроить бунт и даже уничтожить корабль.
Точной даты релиза Skull and Bones пока что нет. Выход должен состояться до апреля 2023 года. Ранее появились другие подробности пиратского экшена.
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