Фанаты «Ведьмака» подшутили над одержимостью Геральта зельями

На канале Viva La Dirt League вышло новое видео, посвящённое Геральту из «Ведьмака». В прошлый раз команда высмеяла любовь ведьмака к квестам, а теперь затронула зелья.
В ролике можно увидеть, как Геральт и Лютик приходят на место, где обитает чудовище. Геральт начинает выпивать зелья одно за другим, повторяя то, что он — ведьмак и способен выдержать многое. В один момент Лютик просит Геральта остановиться, но становится слишком поздно, и ведьмак падает на землю, так не сразившись с чудовищем.
В комментариях оценили старания команды и отметили, что можно было бы сделать забавную штуку. В конце видео Геральт бы выпил Белый мёд, снимающий интоксикацию и позволяющий выпить ещё больше зелий, а Лютик бы снова ждал, пока напарник выпьет все склянки.
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