Бесплатные DLC, карта трилогии и фиксы багов: будущее Total War: Warhammer 3
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Как и было обещано 27 апреля, студия Creative Assembly опубликовала дорожную карту Total War: Warhammer 3. Разработчики рассказали о будущем игры и новом контенте.
Будущие обновления создатели стратегии разделили на кварталы 2022 года. Авторы планируют активно поддерживать Total War: Warhammer 3 даже в 2023-м.
Будущее Total War: Warhammer 3
Второй квартал (с апреля по июнь)
- Выход обновления 1.2 с исправлением большого количества багов, ошибок и других проблем
- Улучшение искусственного интеллекта
- Переработка древа технологий
- Выход бесплатного дополнения Regiments of Renown с новыми войсками
Третий квартал (с июля по сентябрь)
- Выход обновления 1.3, в котором также исправят некоторые ошибки и баги
- Выход второй части бесплатного расширения Regiments of Renown с новыми юнитами
- Появится расширенная поддержка пользовательских модификаций
- Выход обновления 2.0 ознаменует собой старт тестирования режима Immortal Empires. В нём можно будет объединить карты всей франшизы Total War: Warhammer
- Выход расширения Blood Pack 3
- Выход расширения Lord Pack
Четвёртый квартал (с октября по декабрь)
- Выход патча 2.1 с третьим набором Regiments of Renown
- Исправление некоторых ошибок
Total War: Warhammer 3 вышла в феврале этого года на ПК.
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