Бесплатные DLC, карта трилогии и фиксы багов: будущее Total War: Warhammer 3

Как и было обещано 27 апреля, студия Creative Assembly опубликовала дорожную карту Total War: Warhammer 3. Разработчики рассказали о будущем игры и новом контенте.

Будущие обновления создатели стратегии разделили на кварталы 2022 года. Авторы планируют активно поддерживать Total War: Warhammer 3 даже в 2023-м.

Будущее Total War: Warhammer 3

Второй квартал (с апреля по июнь)

Выход обновления 1.2 с исправлением большого количества багов, ошибок и других проблем

Улучшение искусственного интеллекта

Переработка древа технологий

Выход бесплатного дополнения Regiments of Renown с новыми войсками

Третий квартал (с июля по сентябрь)

Выход обновления 1.3, в котором также исправят некоторые ошибки и баги

Выход второй части бесплатного расширения Regiments of Renown с новыми юнитами

Появится расширенная поддержка пользовательских модификаций

Выход обновления 2.0 ознаменует собой старт тестирования режима Immortal Empires. В нём можно будет объединить карты всей франшизы Total War: Warhammer

Выход расширения Blood Pack 3

Выход расширения Lord Pack

Четвёртый квартал (с октября по декабрь)

Выход патча 2.1 с третьим набором Regiments of Renown

Исправление некоторых ошибок

Total War: Warhammer 3 вышла в феврале этого года на ПК.

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