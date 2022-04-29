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Авторы Total War: Warhammer 3 раскрыли будущее игры

Бесплатные DLC, карта трилогии и фиксы багов: будущее Total War: Warhammer 3
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Как и было обещано 27 апреля, студия Creative Assembly опубликовала дорожную карту Total War: Warhammer 3. Разработчики рассказали о будущем игры и новом контенте.

Будущие обновления создатели стратегии разделили на кварталы 2022 года. Авторы планируют активно поддерживать Total War: Warhammer 3 даже в 2023-м.

Будущее Total War: Warhammer 3

Второй квартал (с апреля по июнь)

  • Выход обновления 1.2 с исправлением большого количества багов, ошибок и других проблем
  • Улучшение искусственного интеллекта
  • Переработка древа технологий
  • Выход бесплатного дополнения Regiments of Renown с новыми войсками

Третий квартал (с июля по сентябрь)

  • Выход обновления 1.3, в котором также исправят некоторые ошибки и баги
  • Выход второй части бесплатного расширения Regiments of Renown с новыми юнитами
  • Появится расширенная поддержка пользовательских модификаций
  • Выход обновления 2.0 ознаменует собой старт тестирования режима Immortal Empires. В нём можно будет объединить карты всей франшизы Total War: Warhammer
  • Выход расширения Blood Pack 3
  • Выход расширения Lord Pack

Четвёртый квартал (с октября по декабрь)

  • Выход патча 2.1 с третьим набором Regiments of Renown
  • Исправление некоторых ошибок
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Total War: Warhammer 3 вышла в феврале этого года на ПК.

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