Авторы Angry Birds прогнозируют потери в 1,7% из-за бойкота России

Компания Rovio, которая известна по серии мобильных игр Angry Birds, опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года. Из него стало известно, что игроки из России принесли 1,7% выручки в январе и феврале.

Всего за первые три месяца 2022 года Rovio заработала € 85 млн, что на 26,6% больше доходов за тот же период прошлого года. Самым прибыльным проектом оказалась Angry Birds 2, поступления с которой составили € 30,3 млн, а общий доход с игр — € 80,8 млн.

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В отчёте Rovio напомнила, что удалила свои игры из магазинов в России, а также отключила рекламу, покупки и обновления, что в компании назвали бойкотом страны. Из-за этого авторы Angry Birds планируют снижение доходов на 1,7%, которые принесли игроки из РФ в январе и феврале 2022 года.

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