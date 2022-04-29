Авторы Angry Birds прогнозируют потери в 1,7% из-за бойкота России

Компания Rovio, которая известна по серии мобильных игр Angry Birds, опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года. Из него стало известно, что игроки из России принесли 1,7% выручки в январе и феврале.
Всего за первые три месяца 2022 года Rovio заработала € 85 млн, что на 26,6% больше доходов за тот же период прошлого года. Самым прибыльным проектом оказалась Angry Birds 2, поступления с которой составили € 30,3 млн, а общий доход с игр — € 80,8 млн.
В отчёте Rovio напомнила, что удалила свои игры из магазинов в России, а также отключила рекламу, покупки и обновления, что в компании назвали бойкотом страны. Из-за этого авторы Angry Birds планируют снижение доходов на 1,7%, которые принесли игроки из РФ в январе и феврале 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 апреля 2022
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:33
-
17:27
-
16:47
-
16:41
-
15:52
-
15:49
-
14:52
-
14:23
-
14:03
-
13:40
-
13:18
-
13:03
-
12:50
-
12:24
-
11:55
-
11:23
-
10:51
-
10:23
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:24
- 28 апреля 2022
-
21:10
-
20:50
-
20:04
-
19:58
-
19:53
-
19:40
-
19:17
-
18:52
-
18:36
-
18:13