Настоящая имба: в Elden Ring создали мощного лучника

Фанаты Elden Ring не перестают удивлять и практически ежедневно находят различные способы прохождения игры или убийства боссов. Исключением не стал и ютубер под ником ymfah.

В своём ролике он показал, как сделать полноценную сборку лучника, чтобы убивать практически каждого босса с нескольких выстрелов. Звучит так, будто в деле замешаны читы, но на самом деле автор этого способа «сломал» Elden Ring и некоторые её механики.

В видео можно посмотреть, как именно ymfah достиг такого эффекта. Автор использует короткий лук в одной руке, а кувшин-пушку в другой. После этого нужно активировать используемый предмет, например, золотую руну, и отменить использование. Получится так, будто вы стреляете из лука, но урон получается огромный.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!