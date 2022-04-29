Настоящая имба: в Elden Ring создали мощного лучника

Фанаты Elden Ring не перестают удивлять и практически ежедневно находят различные способы прохождения игры или убийства боссов. Исключением не стал и ютубер под ником ymfah.
В своём ролике он показал, как сделать полноценную сборку лучника, чтобы убивать практически каждого босса с нескольких выстрелов. Звучит так, будто в деле замешаны читы, но на самом деле автор этого способа «сломал» Elden Ring и некоторые её механики.
В видео можно посмотреть, как именно ymfah достиг такого эффекта. Автор использует короткий лук в одной руке, а кувшин-пушку в другой. После этого нужно активировать используемый предмет, например, золотую руну, и отменить использование. Получится так, будто вы стреляете из лука, но урон получается огромный.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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