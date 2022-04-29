В фильме «Барби» не будет культовой песни Barbie Girl

27 апреля стала известна дата выхода фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Сегодня появилась печальная новость для тех, кто ждал в фильме легендарную песню Barbie Girl группы Aqua. Композиция в ленте не прозвучит.

Об этом сообщило издание Variety, ссылаясь на менеджера Aqua Ульриха Мёллера-Йоргенсена. По его словам, песня не будет использоваться в фильме. Если вы забыли про трек, то ниже можно освежить память. У ролика, к слову, более миллиарда просмотров и шесть миллионов лайков.

Пользователи в комментариях огорчились, поскольку надеялись услышать композицию в фильме про Барби. Кто-то в шутку пишет, что теперь нет смысла идти на фильм.

Тогда для чего всё это нужно?!

Знаете, почему песни не будет?! Потому что Райан Гослинг сделает на неё ремикс!

Это печально. Песня бы круто вписалась в фильм.

Warner Bros. планирует выпустить фильм 21 июля 2023 года.

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