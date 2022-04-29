Выбор сложности появится в Sifu уже 3 мая

29 апреля студия Sloclap выпустила ролик, посвящённый Sifu. После многих просьб игроков настройка уровня сложности наконец-то появится в экшене уже 3 мая, во вторник.
Авторы выпустили видео, в котором показали и рассказали про каждый уровень сложности. Их будет три: Student, Disciple и Master. Каждая сложность будет отличаться друг от друга.
На уровне Student враги будут менее агрессивными и, например, перестанут нападать целой толпой. Также соперники станут более восприимчивыми к урону, а протагонист станет крепче и сильнее. Уровень Disciple предложит баланс, а Master создан для настоящих хардкорных геймеров. Последний уровень сложности даже усилит боссов.
Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.
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