«Захватывающие» детали Sunbreak для Monster Hunter: Rise раскроют в начале мая

Создатели Monster Hunter: Rise раскроют новые «захватывающие» подробности дополнения Sunbreak 10 мая. Презентация состоится на трансляции в сервисе Twitch.
Capcom также покажет монстров и новый геймплей Sunbreak. Подробностей компания не раскрыла, но ранее она обещала добавить в экшен дополнительные возможности для охотников, которые пока не представила.
На предыдущем показе аддона Sunbreak авторы представили трейлер, в котором показали могущественных монстров. Среди них оказались Гарангольм, подобие Кинг-Конга, дракон Малзеоно и виверна Лунагарон. Кроме этого, игроков ждёт новая база под названием Форпост Эльгадо и зона для охоты Цитадель.
Дополнение Sunbreak для Monster Hunter: Rise выйдет 30 июня на ПК и Nintendo Switch.
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