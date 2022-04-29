В The Sims 4 правдоподобно воссоздали мир Dragon Age: Inquisition

Блогер под ником KawaiiFoxita создала в The Sims 4 локации Тедаса из Dragon Age: Inquisition. Места получились настолько проработанными, что некоторые посчитали их настоящим ремастером ролевой игры.

В четырёх скриншотах KawaiiFoxita показала разнообразные локации вроде заснеженной деревни и храма со скульптурами. В комментариях удивились наличию мелких деталей, а некоторые назвали результат изображениями Dragon Age: Inquisition на новом движке.

Фанаты хотели скачать воссозданные локации, но KawaiiFoxita сообщила, что не публикует работы по Dragon Age.

Разработчики следующей части Dragon Age пока не делились подробностями игры, но они должны появиться в этом году. Ранее журналист Джефф Грабб сообщил, что релиз состоится не раньше конца 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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