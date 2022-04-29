В индустрии опять говорят о желании продать WB Games

Бедную-бедную WB Games опять хотят продать, о чём рассказал журналист Имран Хан. Он не смог найти достаточно источников для публикации полноценного материала, поэтому поведал об этом у себя в «Твиттере».
Среди заинтересованных компаний отмечают Sony, Microsoft, Take-Two, Electronic Arts, PUBG Corp, а также китайские гиганты NetEase и Tencent. Предполагается, что студии WB Games распродадут разным компаниям, а также начнут лицензировать собственные бренды для сторонних компаний.
В состав WB Games входит 11 студий, среди которых:
- Rocksteady — серия Batman: Arkham и грядущий «Отряд самоубийц»
- NetherRealm — Mortal Kombat и Injustice
- WB Montreal — Batman: Arkham Origins и грядущая Gotham Knights
- Avalanche Software — Hogwarts Legacy
- Monolith — Middle-earth: Shadow of Mordor, F.E.A.R., Condemned
- TT Games — игры по LEGO, типа LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Ранее WB Games хотел продать конгломерат AT&T, однако после большого интереса среди издателей от решения отказались. Спустя пару лет AT&T продала всю WarnerMedia для слияния с Discovery, благодаря чему образовалась новая компания — Warner Bros Discovery. При этом у руля оказались именно руководители Discovery.
Для боссов сама WB Games всегда казалось незначительной, однако сам игровой издатель был крайне успешным со стабильной прибылью в $ 1-2 млрд. Однако для руководства компаний это не такие большие значения.
Текущая стратегия Discovery — сокращать расходы, где это возможно, и оптимизировать траты. Больше никаких баснословных бюджетов на фильмы и сериалы. Вместо этого большая ставка на качество и проработку.
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