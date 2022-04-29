Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Издателя Mortal Kombat, Batman Arkham, LEGO Star Wars опять хотят продать

В индустрии опять говорят о желании продать WB Games
Комментарии

Бедную-бедную WB Games опять хотят продать, о чём рассказал журналист Имран Хан. Он не смог найти достаточно источников для публикации полноценного материала, поэтому поведал об этом у себя в «Твиттере».

Среди заинтересованных компаний отмечают Sony, Microsoft, Take-Two, Electronic Arts, PUBG Corp, а также китайские гиганты NetEase и Tencent. Предполагается, что студии WB Games распродадут разным компаниям, а также начнут лицензировать собственные бренды для сторонних компаний.

В состав WB Games входит 11 студий, среди которых:

  • Rocksteady — серия Batman: Arkham и грядущий «Отряд самоубийц»
  • NetherRealm Mortal Kombat и Injustice
  • WB Montreal Batman: Arkham Origins и грядущая Gotham Knights
  • Avalanche Software — Hogwarts Legacy
  • Monolith — Middle-earth: Shadow of Mordor, F.E.A.R., Condemned
  • TT Games — игры по LEGO, типа LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Ранее WB Games хотел продать конгломерат AT&T, однако после большого интереса среди издателей от решения отказались. Спустя пару лет AT&T продала всю WarnerMedia для слияния с Discovery, благодаря чему образовалась новая компания — Warner Bros Discovery. При этом у руля оказались именно руководители Discovery.

Для боссов сама WB Games всегда казалось незначительной, однако сам игровой издатель был крайне успешным со стабильной прибылью в $ 1-2 млрд. Однако для руководства компаний это не такие большие значения.

Текущая стратегия Discovery — сокращать расходы, где это возможно, и оптимизировать траты. Больше никаких баснословных бюджетов на фильмы и сериалы. Вместо этого большая ставка на качество и проработку.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022