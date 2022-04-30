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Игрок российского клуба Virtus.pro нарисовал букву Z во время турнира — команду исключили из турнира

Игрок Virtus.pro нарисовал букву Z во время турнира — команду отстранили от турнира
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Участник российской команды Virtus.pro по Dota 2 Иван «Pure» Москаленко нарисовал букву Z во время трансляции плей-офф весеннего сезона DPC 2021/2022. За это его состав сняли с чемпионата.

Инцидент случился на первой карте матча Virtus.pro — CIS Rejects в полуфинале верхней сетки. Участники поставили паузу, во время которой Москаленко и его тиммейты рисовали разные изображения на мини-карте. 19-летний игрок нарисовал символ Z, тогда как его напарник попытался закрасить это. На это отреагировали комментатор Дмитрий «Droog» Чумаченко и некоторые деятели киберспортивной индустрии.

После инцидента организаторы чемпионата сначала обратились за советом к Valve насчёт дисциплинарных взысканий, а затем дисквалифицировали Virtus.pro. Это автоматически лишает команду шансов пройти на мейджор в Стокгольме. Ещё до дисквалификации Pure принёс официальные извинения, назвав это неосознанным поступком.

На момент публикации новости статус Virtus.pro остаётся неизвестным.

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