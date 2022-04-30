Источники: мобильную Warcraft делают в духе Clash, а клон Pokemon GO закрыли

Журналист издания Windows Central Джез Корден сообщил, что мобильную игру по Warcraft в стиле Pokemon GO, о которой ходили слухи, отменили. Скорый анонс, который проведёт Blizzard, связан с другим проектом для смартфонов.

Информацию Кордена о другой игре по Warcraft для смартфонов подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрейер. По его информации, мобильный проект в стиле Pokemon GO компания Blizzard отменила в начале этого года.

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Оба журналиста рассказали, что слышали хорошие отзывы о мобильной Warcraft, которую скоро анонсируют. Шрейер ранее отметил, что она похожа на мобильную серию стратегий Clash, но подробностей пока нет.

Blizzard проведёт презентацию мобильной Warcraft 3 мая в 20:00 мск. Никаких деталей компания пока не раскрыла.

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